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الحكم المحلي تبحث مشاكل بلدية قصر الأخيار‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر اليوم الاثنين مع عميد وأعضاء المجلس البلدي قصر الأخيار و وكيل الديوان والمراقب المالي بالبلدية . وبين المكتب الاعلامي بالوزارة ، أن الاجتماع تناول المشاكل و المعوقات التي تواجه سير العمل بالمجلس البلدي و الصعوبات المختنقات التي تواجه البلدية وآلية إيجاد الحلول الجذرية لها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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