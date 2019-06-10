الحكم المحلي تبحث مشاكل بلدية قصر الأخيار‎

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر اليوم الاثنين مع عميد وأعضاء المجلس البلدي قصر الأخيار و وكيل الديوان والمراقب المالي بالبلدية . وبين المكتب الاعلامي بالوزارة ، أن الاجتماع تناول المشاكل و المعوقات التي تواجه سير العمل بالمجلس البلدي و الصعوبات المختنقات التي تواجه البلدية وآلية إيجاد الحلول الجذرية لها.

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