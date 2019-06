الضمان الاجتماعي يقدّم المساعدات لموظفيه والمتقاعدين في مدينة غات

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس أحفيظة المبروك اليوم الأثنين، تعليماته بتقديم الإعانات والسُلف المالية لموظفي مكتب الصندوق في مدينة غات.

وذكرت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق أن الدكتور إدريس أحفيظة المبروك أعطى تعليماته لمدير فرع الصندوق فزان، بتقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الاجتماعي لمدينة غات، ولكل المتقاعدين في المدينة, الذين يتجاوز عددهم 1500 متقاعد, بالإضافة إلى متابعة ظروفهم وأوضاعهم، وتسهيل كل السُبل المتاحة لتجاوز أزمتهم الحالية.

وأضافت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بالصندوق، أن هذه الخطوة جاءت لتخفيف المُعاناة على سكان المدينة, والذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول, مما جعلهم في أمسّ الحاجة للمساعدة المادية.

مركز سبها الطبي يُرسل قافلة طبية لمدينة غات

استلمت إدارة مستشفى غات القروي قافلة طبية مقدمة من مركز سبها الطبي، لدعم الخدمات الطبية للمواطنين عقب الفيضانات التي اجتاحت المدينة خلال الأيام الماضية.

وشملت القافلة فريق من الأطباء، وفني الأشعة، ومستلزمات الطبي والمحاليل، وبعض الأدوية السريرية، حيث باشر فريق الأطباء بإجراء العمليات بمستشفى غات القروي، وقام بعملية استئصال زائدة دودية بمستشفى غات القروي.

