ذكرى مجزرة سجن الرويمي

تحل اليوم الذكرى الثالثة لمجزرة سجن الرويمي التي راح ضحيتها 12 سجينًا تم تصفيتهم في 10 يونيو 2016 بعد الإفراج عنهم من سجن الرويمي في عين زارة إحدى ضواحي طرابلس.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، في وقت سابق أن السجناء كانوا متهمين في قضية “المثابة” التي اتهمت فيها مجموعة من أعضاء “فريق العمل الثوري” خلال فترة النظام السابق خلال أحداث فبراير 2011.

وكان الحقوقي والناشط الليبي المقيم في تونس خالد الغويل قد كشف لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” في 11 يونيو 2016، عن حيثيات الجريمة البشعة التي طالت حوالي 17 معتقلا ليبيا في سجن الرويمي بطرابلس.

وقال الغويل في حديث لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” إنه تمت تصفية 12 شخصا من المعتقلين الليبيين الـ 17 الذين أطلق سراحهم من سجن الرويمي بطرابلس، في حين يظل خمسة منهم في عداد المفقودين، ويرجح أنه وقع التخلص منهم. وأوضح أن تصفية المعتقلين الليبيين تمت بعد أن أصدرت المحكمة المختصة بطرابلس بتاريخ الخامس من شهر يونيو 2016 قرار الإفراج عنهم، مضيفا أنه تم تعمد تأخير الإفراج عنهم في الموعد المحدد بحجة الإجراءات الإدارية.

وأشار الغويل إلى أن سيارات مصفحة استلمت المعتقلين الـ 17 من إدارة السجن التي تقع تحت إشراف المدعو علي الرب من مصراتة، مبينا أنه من الوارد أن تكون مليشيات مسلحة وراء عملية تصفية السجناء. وأكد الغويل أنه تمت تصفية 6 من المعتقلين حرقا بعد أن وقع نقلهم من السجن إلى مكان يوجد بالقرب من مصنع الأعلاف بوادي الربيع.

وشدد الناشط الحقوقي الليبي على أن تصفية سجناء بعد الإفراج عنهم من النيابة العمومية جريمة بشعة في حق الليبيين والإنسانية، ولفت إلى أن المصفحات التي استلمت السجناء أحياء من إدارة سجن الرويمي تابعة لمليشيات، متابعا بأن سجناء محسوبين على النظام السابق في بلاده من بين المعتقلين الذين تمت تصفيتهم.

وأكد الغويل أنه سيتم رفع دعوى قضائية رسمية للمحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل وحرق معتقلي سجن الرويمي وكل من أجرم في حق ليبيا وشعبها.

وعلى الرغم من مرور ثلاثة سنوات على مجزرة سجن الرويمي إلا أنه لم يصدر أي حكم تجاه هذه القضية حتى الآن.

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