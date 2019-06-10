البحث عن “إسين” القرية الضائعة التي تقطعت بها السبل

غات-العنوان

قامت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي بالبحث عن طريق جديد يوصلهم إلى قرية إسين النائية لتقديم المساعدات الإنسانية بعد أن أنهار الطريق المؤدي إليها إثر السيول التي تعرضت لها مدينة غات والقرى المجاورة لها.

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية “إن الطريق إلى إسين ليس بالقريب ولا البعيد، فهو بمسافة الهمة الإنسانية التي تقودنا إلى المحتاجين في الك القرية النائية”.

وأضاف البيان “إسين غمرتها السيول حتى جفًت مآقيها، تقطعًت السُبل بنا وبها، وأنهار الطريق المؤدي إليها، فكان البحث عن طريق جديدة أمر ضروري”.

وقال البيان “أننا شققنا الصحراء وفتحنا فيها طريقاً جديداً طويلا، الحجارة السوداء المترامية على جانبي الدروب المتقطعة، تتوهج مع أشعة الشمس، فكانت المهمة على قدر المعاناة والاحتياج”.

وأعلنت الأمانة في وقت سابق عن وصول قافلة إغاثية فروعها في أوباري وسبها وتراغن والشاطئ وأجدابيا لتلبية احتياجات المتضررين من سيول غات من مساعدات غذائية وغير غذائية بالمراكز الإيوائية التي يشرف عليها الهلال الأحمر فرع غات إلى جانب المنكوبين في العراء بكل من وادي تازروك وإيسين.

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