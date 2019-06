المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والهيئة الليبية للاغاثة توافق على انشاء مخيمات خاصة بالنازحين من بيوتهم جراء الفيضانات.

وستكون هذه المخيمات مجهزة بالكامل بعد وصول كل المعدات ليلة البارحة لبلدية غات.

وستبدأ اليوم الفرق التابعة للجنة الطوارئ بمعاينة الأماكن لاختيار الأنسب منها لإقامة المخيمات داخل البلدية.

The post مفوضية شؤون اللاجئين: إنشاء مخيمات للنازحين من منازلهم جراء الفيضانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية