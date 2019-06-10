الضمان الاجتماعي يقدم المساعدات للمتقاعدين وموظفيه في غات

أصدر رئيس مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس أحفيظة تعليمات لمدير فرع الصندوق بفزان لصرف وتقديم الإعانات والسلف المالية للمتقاعدين في بلدية غات والى موظفي الصندوق في البلدية

وافاد اعلام صندوق الضمان الاجتماعي لبوابة افريقيا الاخبارية ان عدد المتقاعدين المستفيدين من خدمات الصندوق في بلدية غات يتجاوز ألفاً وخمسمائة متقاعد. واوعز احفيضة الى فرع الصندوق بفزان بمتابعة ظروف وأوضاع المتقاعدين وموظفي الصندوق بالبلدية وتذليل الصعوبات التي تواجههم بعد كارثة السيول التي حلت بالمنطقة بما يسهم في تجاوزهم أزمتهم.

وتأتي تعليمات احفيظة كاستجابة لنداء الاستغاثة الذي وجهه المجلس البلدي لمدينة غات ولمعاناة المتقاعدين وموظفي الصندوق الذين ادت السيول الى فقد العديد منهم لمساكنهم وممتلكاتهم. وكانت منطقة غات قد تعرضت في الثالث من يونيو الجاري الى امطار غزيرة ورياح عاتية وسيول جارفة تسببت في اضرار بشرية ومادية جسيمة.

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