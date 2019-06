مجلس الأمن يصوت لصالح تمديد حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

صوت مجلس الأمن، الإثنين،، على قرار لصالح تمديد حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

وقالت ممثلة فرنسا في مجلس الأمن، خلال جلسة خاصة، لمناقشة الأوضاع في ليبيا، إن بلادها تدعم قرار تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عام، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة في ليبيا.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، والقوات الداعمة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المواطنين.

