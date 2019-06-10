موجة حر قوية تؤثر على المناطق الغربية

تتأثر مناطق غرب ليبيا بموجة حر بدءا من اليوم حتى الجمعة، في حين توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة بين 40 و46 درجة مئوية.

وقال المركز في بيان بصفحته في “فيسبوك”، الاثنين، إن ارتفاع درجات الحرارة يأتي بسبب تأثر المنطقة بمنخفض صحراوي، داعية المواطنين إلى أخذ الحطية والحذر.

وأشار المركز إلى احتمال سقوط أمطار متفرقة على أقصى المناطق الحدودية للغرب الليبي (رأس جدير، نالوت، غدامس، غات).

بدرها ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك، إن ذروة ارتفاع الحرارة ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء، وقد تتجاوز حدود الـ40 درجة في أغلب مناطق الساحل من راس جدير حتى الخمس.

وأوضحت الجمعية أنه وبسبب تغيير ملحوظ بالمنظومة الجوية الخاصة بموجة الحر القادمة فإنها قد لا تؤثر بقوة على مناطق الساحل أيام الخميس والجمعة بسبب تسرب بسيط رياح شمالية تعمل على تخفيض درجات الحرارة لتكون بأواسط الثلاثينيات.

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