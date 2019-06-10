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أزمة غات تتصدر اجتماعا للوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدرت أزمة السيول والفيضانات في غات، اجتماعا عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزارات الصحة، والمواصلات، والحكم المحلي، والمالية، الاثنين.

وقالت إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحث المواضيع التي تختص بالشأن العام، والجهود المبذولة للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات.

وأضافت أن الحضور استعرضوا الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان غات وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في إيصال المساعدات.

بدوره وجه معيتيق لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب الليبي ومنها غات لتجاوز الأزمة الحالية وتسخير كافة إمكانيات حكومة الوفاق بهذا الشأن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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