أزمة غات تتصدر اجتماعا للوفاق

تصدرت أزمة السيول والفيضانات في غات، اجتماعا عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزارات الصحة، والمواصلات، والحكم المحلي، والمالية، الاثنين.

وقالت إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، بحث المواضيع التي تختص بالشأن العام، والجهود المبذولة للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات.

وأضافت أن الحضور استعرضوا الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان غات وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في إيصال المساعدات.

بدوره وجه معيتيق لبذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب الليبي ومنها غات لتجاوز الأزمة الحالية وتسخير كافة إمكانيات حكومة الوفاق بهذا الشأن.

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