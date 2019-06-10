المسماري : قوات الأمن تلقي القبض على 13 متهم بقضايا مختلفة في بنغازي

بنغازي 10 يونيو 2019 (وال) – تمكنت أعضاء مركز شرطة الكويفية، التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط 13 متهمًا في قضايا مختلفة من جنسيات ليبية ومصرية وسودانية وتشادية خلال أيام عيد الفطر المُبارك وشهر رمضان الكريم .

وأكد مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، نقيب أحمد ضوء المسماري، إن أغلب المقبوض عليهم متهمون بقضايا التعاطي والاتجار بالممنوعات، وقضايا سرقة مساجد داخل اختصاص المركز، بالإضافة إلى أشخاص صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة.

وأضاف المسماري، أن مراكز الشرطة في بنغازي بالعموم تواصل الحملات الأمنية، كل على مستوى نطاق اختصاصه، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأشار المسماري إلى أن رجال الأمن بالمركز يواصلون الحملات المكبرة على مستوى نطاق اختصاص مركز شرطة الكويفية لإحكام السيطرة الأمنية .

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية ببنغازي تبذل جهد واضح بعد دحر الجماعات الإرهابية للقضاء على الفوضى التي نجمت عن سيطرتها على بعض المدن الليبية . (وال – بنغازي) ع ع

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