أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تبرعها بسيارتي إسعاف مجهزتين بالكامل إلى الهلال الأحمر الليبي وبلدية السواني في طرابلس.

وسلمت البعثة سيارتي الإسعاف خلال احتفالية حضرها الممثل الخاص غسان سلامة ونائب رئيس بعثة المفوضية ماثيو بروك.

وأكدت البعثة الأممية، أن ” الصراع المستمر نتج عنه ضغط غير مسبوق على جميع المنشآت الطبية في طرابلس وحولها”.

