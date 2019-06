تفاصيل لقاء “سيالة” مع ” سلامة”

المتوسط:

التقى صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس رئيس البعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

ورحب سيالة برئيس البعثة الأممية الذي أحاط بمساعي البعثة واتصالاتها الدولية وزياراتها لعدد من الدول بشكل عام والدائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص كما أطلعه على آخر مستجدات التشاور بشأن تطورات الأوضاع في طرابلس التي تجريها البعثة مع عدد من الأطراف سواء في الداخل أو الخارج.

من جانبه أطلع سيالة رئيس البعثة على نتائج زيارات السراج الأخيرة لكل السعودية ومالطا والمشاورات التي أجراها بخصوص تطورات الأوضاع في طرابلس.

