الجنايات المصرية تحكم على 3 مصريين متهمين بقضية العائدين من ليبيا

حكمت محكمة الجنايات المصرية بالقاهرة، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، على ثلاثة مصريين مدانين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية العائدين من ليبيا.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن النيابة العامة المصرية اتهمت المدانين بالانضمام إلى جماعة أسست بخلاف أحكام القانون المصري، تدعو إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام الإرهاب في تحقيق أهداف تلك الجماعة، ومدها بالأموال والأسلحة.

يذكر أن المدانين أحيلوا إلى القضاء عام ألفين وخمسة عشر، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم عائدين من ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا