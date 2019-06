“الرئاسي” يطالب الوزارات الخدمية بدعم الجنوب الليبي

المتوسط:

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، ظهر اليوم الاثنين اجتماع مع عدد من الوزارات الخدمية ” الصحة، المواصلات، الحكم المحلي، المالية”.

وخصص الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة واستعراض المواضيع التي تختص بالشأن العام، وماتم اتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات .

واستعرض الوزراء سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان المدينة لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين ، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في إيصال المساعدات.

وطالب معيتيق بضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب الليبي ومنها غات لتجاوز الأزمة الحالية وتسخير كافة إمكانيات الحكومة في هذا الشأن.

