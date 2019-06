المتوسط:

أكد مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اجتمع خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مع جوشوا هاريس مسؤول إدارة شؤون المغرب العربي بالإنابة في الوزارة.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة “الشرق الأوسط” أن السياسة الأميركية تجاه ليبيا تظل ثابتة وأن السلام في ليبيا لن يأتي إلا من خلال حل سياسي.

ودعا المسئول جميع الأطراف إلى العودة السريعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة ووقف إطلاق النار في طرابلس.

وأشار إلى أن المسئولين الحكوميين الأمريكيين يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين فضلا عن شركائنا الدوليين للضغط من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة المفاوضات.

The post مسئول رفيع في “الخارجية الأمريكية”: نضغط لعودة الحوار بين “حقتر” و “السراج” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية