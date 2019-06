قيادي بالجيش: المعارك العسكرية لا تحسمها العمليات الانتحارية والمفخخات

المتوسط:

أكد العميد خالد المحجوب، آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، أن “المعارك العسكرية لا تحسم بالعمليات الانتحارية أو المفخخات، حتى وإن لجئوا إليها”.

وأضاف المحجوب، أن ” العصابات يطلقون الصواريخ العشوائية على المدنيين، وعندما يعجزون عن المواجهة يطلقون الصواريخ العشوائية، ليس لديهم أي أخلاق، لكنهم لن يجدوا الفرصة لذلك، مع اقتراب الحسم، والتنسيق الكامل لضبط الأوضاع فور انهيار تلك الجماعات وإتمام عملية تحرير العاصمة”.

وتابع المحجوب، أن المجموعات في طرابلس فقدت القدرة على الهجوم، بعد فشلها محاولاتها نحو المطار.

