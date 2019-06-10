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لهذا السبب التقى “سلامة” مع السفير الإيطالي

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن السفير لدى طرابلس الغرب جوزيبي بوتشينو، التقى الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الإيطالية على صفحتها في موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أن “الطرفان بحثا آخر تطورات الوضع في ليبيا وعلى الساحة الدولية أيضا”، حيث “أشار المبعوث الأممي والسفير الايطالي إلى ضرورة العودة إلى العملية السياسية”، في البلاد.

وقال بيان للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الاثنين، أن هذا الأخير، التقى “وفداً من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية”.

وأشار البيان الى أن المبعوث سلامه، أوضح “أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية”، وأثرها على “الوضع الليبي بشكل خاص”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • مصلحات مضحكة من صنع الخرفان ياتى بمأجورين يدفع لهم المال ليمثلوا انهم وفد اوربى كما كان يفعل القذافى وياتى بداعرات من ايطاليا ويصورهم وهم يمسكون المصاحف على انه هداهم للاسلام وبعد ان يقبضوا المعلوم يعودوا من حيث اتوا نحن فى زمن لا يعرف هذا التهريج هناك بيان اوربى صدر طلب تتفيذ اتفاق ابوظبى الذى يقضى بدخول الجيش سلميا وايضا طالب بابعاد المليشيات الارهابية وذكر صراحة الجيش الوطنى الليبى ولم يساويه بالمليشيات الارهابية خلص الكلام وانتهى الدرس ياخرفان المركب تغرق بكم

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