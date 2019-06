لهذا السبب التقى “سلامة” مع السفير الإيطالي

المتوسط:

قالت مصادر دبلوماسية إيطالية إن السفير لدى طرابلس الغرب جوزيبي بوتشينو، التقى الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الإيطالية على صفحتها في موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، أن “الطرفان بحثا آخر تطورات الوضع في ليبيا وعلى الساحة الدولية أيضا”، حيث “أشار المبعوث الأممي والسفير الايطالي إلى ضرورة العودة إلى العملية السياسية”، في البلاد.

وقال بيان للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، الاثنين، أن هذا الأخير، التقى “وفداً من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية”.

وأشار البيان الى أن المبعوث سلامه، أوضح “أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية”، وأثرها على “الوضع الليبي بشكل خاص”.

