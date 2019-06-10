بوشناف: درنة لن تعود للإرهاب إطلاقا

درنة-العنوان

قال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن زيارته لبلدية درنة تأتي بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ولترتيب الأوضاع الأمنية بها وتطويرها بما يعزز الاستقرار الأمني للمدينة، مؤكدا أنها لن تعود للإرهاب إطلاقا.

أجرى بوشناف الأحد، اجتماعا موسعا بمختلف إدارات ومديريات الوزارة ومختلف أجهزتها وهيئاتها؛ وذلك لبحث الأوضاع الأمنية في مختلف ربوع البلاد، وعلى رأسها مدينة درنة التي استضافت الاجتماع، بعد أحداث أمنية شهدتها المدينة في وقت سابق.

وقال بوشناف إن زيارة بلدية درنة تأتي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ولترتيب الأوضاع الأمنية بها وتطويرها بما يعزز الاستقرار الأمني لدرنة.

حيث شهدت مدينة درنة مطلع يونيو الجاري تفجيرا مزدوجا استهدف عناصر الجيش الوطني المرابطين في درنة مخلفا عددا من الشهداء والجرحى.

وقال إننا ” نطمئن الجميع بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن الفاعلين مرصودين” لافتا إلى أن “الأمر ليس له علاقة بمخطط وأن الأمر لن يتصاعد”.

وأشار بوشناف إلى أن هذه الحوادث قد تكون وليدة اللحظة، مؤكدا بالقول “لكننا لن نسمح بها، ودرنة لن تعود للإرهاب إطلاقا”.

وأوضح أن الاجتماع الأمني تم خلاله البحث في الخلل الذي أدى إلى هذه التفجيرات الإرهابية، وكيفية التصدي لها والحيلولة دون وقوعها مجددا، لافتا إلى أن تعاضد القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة واضح للعيان وأن سكان درنة متعاونون مع الجيش والشرطة في تأمين مدينتهم التي عانت الإرهاب طيلة السنوات الماضية.

وقال إن “الدماء الغالية التي بذلت في تحرير درنة، والجيش الليبي العظيم الذي حررها جهوده لن تذهب هباء”، مؤكدا بالقول إن “قوات الأمن والشرطة ستكمل مهمة الجيش بعون الله تعالى بهمة الجميع من رجال الأمن والشرطة وأن كل سكان درنة يبحثون عن قيام الدولة”.

وعقب الاجتماع، أقيمت مأدبة غداء في المدينة حضرها عدد من مشائخ وأعيان وحكماء المدينة الذين أشادوا بالعمل الأمني داخل المدينة.

وتشهد مدينة درنة تطورا أمنيا ملحوظا من خلال الخطة الأمنية المشتركة التي وضعت لها بتعاون مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل في المدينة وطوقها، وذلك بعد نحو ثمان سنوات من سيطرة الجماعات الإرهابية من تنظيمي داعش و القاعدة على هذه المدينة.

وحضر الاجتماع الأمني الموسع رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير فرع الجبل الأخضر للإدارة العامة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد الصالحين الجربوع، إضافة إلى عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية