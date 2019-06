“لجنة الدفاع بالبرلمان”: قرارات مجلس الأمن لن تمنع تركيا من دعم الميليشيات

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، أن “قرار مجلس الأمن الدولي، بتفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن تنتهك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، يكبح جماح تركيا”.

وأضاف الميهوب، أن” تركيا لن تتوقف عن ممارساتها بما يتعلق بتصدير الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة في ليبيا”.

وأكمل الميهوب، أنه ” على مجلس الأمن مراقبة السواحل التركية بالكامل ومتابعة السفن التي تنطلق من الأراضي التركية “.

