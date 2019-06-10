البعثة الأممية تسلم سياراتي إسعاف للمرافق الطبية بطرابلس

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، رفقة نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا ماثيو بروك، اليوم الاثنين، مع ممثل عن الهلال الأحمر الليبي وممثل الخدمات الصحية التابع لبلدية السواني بطرابلس، وذلك خلال مراسم تسليم سياراتي إسعاف مجهزة بالكامل للجهتين السابق ذكرهما. وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا، أنها قررت منح هاتين السيارتين في إطار دعمها المستمر لقطاع الصحة وخصوصاً أثناء أوضاع الصراع الحالي الذي يجتاح العاصمة والذي أدى إلى ضغط غير مسبق على كل المرافق الطبية التابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

