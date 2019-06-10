انطلاق امتحانات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بطبرق

تتواصل في بلدية طبرق لليوم الثاني امتحانات نهاية الفصل الثاني لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي التي انطلقت أمس الأحد بالمدارس التابعة لمنطقة طبرق التعليمية للعام الدراسي 2018/2019.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمراقبة التعليم في طبرق، نجيب الصافي لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين إن أول يومين للامتحانات سارا بشكل جيد بالمدارس التابعة لمنطقة طبرق التعليمية حسب التقارير التي تلقتها المراقبة من مديري المدارس.

وأوضح الصافي أن منطقة طبرق التعليمية يتبعها حوالي 160 مدرسة عامة وخاصة بمرحلتي التعاليم الأساسي والثانوي.

وأشار إلى أن مراقب التعليم سالم جواد أجرى رفقة مدير مكتب الامتحانات شعيب عبدالجواد وبعض مديري الإدارات بديوان المراقبة زيارات مختلفة على بعض المدارس للاطمئنان على سير الامتحانات، وأشادوا بجهود المعلمين للوصول بالطلبة للمرحلة النهائية من السنة رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

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