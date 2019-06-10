معيتيق يبحث سبل الحد من آثار فيضانات غات

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الاثنين، اجتماع مع عدد من الوزارات الخدمية “الصحة، المواصلات، الحكم المحلي، المالية”. وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء خصص لمناقشة واستعراض المواضيع التي تختص بالشأن العام، وما تم اتخاذه للحد من آثار الفيضانات التي اجتاحت مدينة غات.

واستعرض الوزراء سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة سكان المدينة لتجاوز الأزمة الحالية وتوفير الاحتياجات اليومية للمتضررين، وفتح خطوط الطيران بشكل منتظم للاستمرار في ايصال المساعدات. وقد وجه معيتيق إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة سكان مدن الجنوب الليبي ومنها غات لتجاوز الأزمة الحالية وتسخير كافة إمكانيات الحكومة في هذا الشأن.

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