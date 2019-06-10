الغرفة الأمنية سبها تتمكن من إحباط عملية سطو

تمكن أفراد الغرفة الأمنية المشتركة سبها ( بوابة المثلث) ، صباح اليوم من إصابة أحد عناصر العصابات المسلحة التي تمتهن الحرابة قامت بالسطو على سيارة أحد المواطنين. مصدر أمني مطلع بمدينة سبها أوضح في تصريح خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية ) اليوم الاثنين، ان عناصر الغرفة الأمنية المشتركة المتمركزة في (بوابة المثلث ) تلقوا بلاغاً مفاده قيام عصابة مسلحة في ساعات الصباح الأولى بالسطو على أحد المواطنين المارين بالقرب من المسرح العسكري سبها وسرقة سيارته نوع هونداي (توكتك). وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية ، ان إحدى الدوريات التابعة للغرفة الأمنية (بوابة المثلث) خرجت على الفور إلى المكان المذكور وقامت بتمشيط المنطقة بالكامل إلى ان عثرو على تلك العصابة بالقرب من حي الطيوري ، حيث اشتبكو مع أفراد ها وتمكنوا من إصابة أحدهم ولاذت بعدها العصابة بالفرار تاركين خلفهم سيارة المواطن في المكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

