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اللجنة الأوروبية “الغامضة” تُثير تساؤلات وشكوكا

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزور لجنة أوروبية العاصمة طرابلس بدعوة من المجلس الأعلى للدولة الذي اسقبلها الأحد، قبل أن تلتقي اليوم المجلس الرئاسي لمعرفة مجريات الأحداث في طرابلس.

ووصف المجلسان هذه اللجنة بـ”رفيعة المستوى”، فيما قالت البعثة الأممية التي التقتها أيضا بأنها جاءت إلى ليبيا بصفة شخصية، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكا حول هوية هذه اللجنة وثقلها وتأثيرها في المجتمع الدولي.

وبات الغموض الذي يلف هذه اللجنة حديث الساعة من قبل عدد من المتابعين الذين دفعتهم تسمية هذه اللجنة بـ”رفيعة المستوى” إلى التساؤل حول هويتها وتبعيتها خاصة أن البعثة قالت إنها جاءت بصفة شخصية.

وتساءل البعض عن النتيجة التي ستحققها زيارة اللجنة التي تضم عددا من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوربيين، أم أن الأمر لا يعدو كونه دعاية تضم إلى ملف الجهتين المتخبطتين في الفوضى السياسية التي تمر بها المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لجنة رفيعة جدا ارفع من الدبوس مكونة من عدد من التيوس جاءوا بحثا عن الفلوس التى تفسد النفوس هل كان احد بتصور ان فلوس قطر تفسد بلاتر وملايين استرلينى تفسد بلاتينى هل كان هناك ارفع منهما كرويا بلاتر رئيس الفيفاساد وبلاتينى رئيس الاتحاد الاوربى لكرة القدم باعوا ضمائرهم واسندوا لقطر كاس العالم ومن السهل شراء الزمم الفاسدة بالفلوس تشترى تيوس وبالفلوس تجعلهم لقدم الارهابيبن تبوس

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