الغاوي يقدم استقالته من تحالف القوى الوطنية

أعلن أبوبكر الغاوي مساعد الأمين العام للشؤون السياسية وعضو المكتب السياسي لحزب تحالف القوى الوطنية، الإثنين، عن استقالته من الحزب. وقال الغاوي في تصريحات صحافية إن خروجه من التحالف، الذي يقوده محمود جبريل، جاء نتيجة خلافه مع سياسات الحزب في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن صفوان المسوري، القيادي في التحالف وعضو المجلس الأعلى للدولة، كان قد قدم استقالته من التحالف في شهر فبراير الماضي، على خلفية ما وصفه بـ “وضع مقصود للعراقيل” أمامه و”تعمد لخلق فجوة داخل مكتب الرئاسة عن طريق الوشاية من بعض المتنفذين في الحزب”.

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