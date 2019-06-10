“أزمة” تُهدد الغطاء الأخضر في المرج

تنتشر في مدينة المرج هذه الأيام ظاهرة التعدي على الأراضي الزارعية مخلفة تداعيات خطيرة على البيئة، وسط غياب رادع قانوني ينهي المشكلة.

ويواجه جهاز الشرطة الزراعية في المرج صعوبات كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة، تتمثل في قلة الإمكانيات وعدم وجود مقر، الأمر الذي جعل الأزمة تتفاقم أمام أعين منتسبي الجهاز الذين عبروا لـ”218″ عن استيائهم نتيجة للعجز الكبير وعدم تقديم الدعم لهم.

وأظهرت صور التقطتها كاميرا “218” عددا كبيرا من الأشجار المقطعة توضح مدى التعديات التي طالت الأراضي الزراعية، إضافة الى كثرة البلاغات والمحاضر التي وقفت عائقا في وجه المختصين.

وقال رئيس وحدة التحقيق المكلف حمزة بالراس علي، إن الوحدة تسجل يوميا حوالي 10 قضايا تحتاج إلى متابعة وتدقيق قبل عرضها على النيابة، مضيفا أن الوحدة لا تملك أي إمكانيات لتؤدي واجبها بالشكل المطلوب.

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