يشارك وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق المهدي الأمين في مؤتمر العمل في جنيف والذي ستبدأ فعالياته اليوم الاثنين مستمرا إلى 21 من شهر يونيو الجاري.

ويبحث المؤتمر تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل ،و برامج وميزانية المنظمة من أجل مراجعتها واعتمادها .

ومن المقرر أن يلتقي وفد ليبيا المشارك سيلتقي بعدد من ممثلي الأعضاء ويشارك في اجتماعات مجموعة الدول العربية.

