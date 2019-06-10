اخبار ليبيا الان

مستشار ترامب السابق: أمريكا لا ترى نتائج حقيقية لاتفاق الصخيرات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد  مستشار العلاقات الدولية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس ، أن واشنطن لم تر أي نتائج فعلية لاتفاق الصخيرات السياسي.

وأكمل فارس، في تصريحات تليفزيونية له، أن “من البنود التي ترى أمريكا أنها لم تفعل في اتفاق الصخيرات  هو  الاتفاق على حل المليشيات داخل العاصمة طرابلس”.

وأضاف فارس،  أن “تحرك الجيش لإنهاء خلايا الإرهاب والتطرف في شرق ليبيا ووسطها وجنوبها يعد مطلبًا دوليًا”.

The post مستشار ترامب السابق: أمريكا لا ترى نتائج حقيقية لاتفاق الصخيرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك