المتوسط:

أكد مستشار العلاقات الدولية السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس ، أن واشنطن لم تر أي نتائج فعلية لاتفاق الصخيرات السياسي.

وأكمل فارس، في تصريحات تليفزيونية له، أن “من البنود التي ترى أمريكا أنها لم تفعل في اتفاق الصخيرات هو الاتفاق على حل المليشيات داخل العاصمة طرابلس”.

وأضاف فارس، أن “تحرك الجيش لإنهاء خلايا الإرهاب والتطرف في شرق ليبيا ووسطها وجنوبها يعد مطلبًا دوليًا”.

The post مستشار ترامب السابق: أمريكا لا ترى نتائج حقيقية لاتفاق الصخيرات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية