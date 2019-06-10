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الفقيه: وزراء بحكومة الوفاق أدائهم سلبي ومشبوه.. والمنطقة الشرقية ستكون لها جولة مفاجئة ضد حفتر

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة أن أداء حكومة الوفاق بشكل إجمالي دون المستوى، مستثنياً بعض وزرائها الذين لم يسمهم ، وأنه يرى منهم تميزا في الأداء وأداء جيد.

الفقيه أضاف في حوار مع شبكة الرائد اطلعت عليه المرصد بأن هناك وزراء آخرين في حكومة الوفاق آداؤهم سلبي ومشبوه، معتبراً بأن دور رئيس الرئاسي “فائز السراج” مؤخراً ايجابي وأخلاقي ثابت حسب قوله.

وبشأن موقف قبائل المنطقة الشرقية من تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة قال :” أنا متفائل بالمنطقة الشرقية، وستكون لها جولة مفاجئة وسريعة، ولأهلنا هناك عبارة شائعة “نحن كالجمل نقوم قومة واحدة”، والتاريخ يقول ذلك”.

وادعى الفقيه بأنه يتواصل مع عدد من ممثلي أهالي المنطقة الشرقية دون ان يذكر أسماء ، زاعماً بأن اهالي المنطقة الشرقية شعروا بأنهم استدرجوا في حرب خاسرة دمرت النسيج الليبي بشكل كبير، وأنه يعلم بأن أهل المنطقة الشرقية ضد عمليات القوات المسلحة في طرابلس.

واختتم الفقيه تصريحاته في هذه الجزئية بالزعم بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر قد استفاد مما وصفه بـ” العمل الاستخباراتي والأمني والإغراءات بشكل مؤقت، مدعياً بأن القوات المسلحة تخفي ضحاياها في معارك طرابلس حسب قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كعادة اى خروف مصراطى واطى يتنفس الكذب ويقلب الحقائق اتحداك انت ان تعلن اسماء من قتلوا من مليشيات مصراطة من الذين دفنوا فى مقابر جماعية بطرابلس اما الجبش الوطنى فيفتخر باسماء شهدائه الذين كانوا سببا فى وصول الجيش الى داخل طرابلس لتحريرها من المحرمين ومهربى البشر والدواعش والقاعدة اما السراق الذى تمدحه فمثلك امعة تافه القى بشبابكم الى التهلكة فى معركة محسومة للجيش الوطنى اما المنطقة الشرقية والجنوبية فتفتخر بجيشها الوطنى وقائدها العظيم الذى ازاح عنها كابوس المليشيات الاراهبية واعاد الامن والامان لهذه البلاد اما المصرايت الشراميك امثالك فبتباهون بانهم عبيد لتركيا وقطر وكلاء بنى صهيون فى المنطقة

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  • فكيه فكهانى اضحكنى من هذه الفكاهات الساذجة لاحد الاخوان المفلسين يدل على سطحية تفكيره وبلادة منقطعة النظير كما لوكان وضع نعله مكان مخه وخرج علينا بخزعبلات معكوسة فكل بلاويهم نسبها لمن يحاربهم واتحداه ان يذكر ليس اسم ضحايا مصراطة فهم اكثر من ان يحصوا والقيت جيفهم فى مقابر جماعبة بطرابلس اذكر اسماء من بقى من مليشيات مصراطة حيا بعد ان سحقهم الجيش بدعم ساحق من غالبية الشعب الليبى شرقا وغربا وجنوبا فيما عدا نسبة ضئيلة من الخرفان الشاردة والعميلة لتركيا وقطر وسيتم سحقهم كما حدث لاخوانهم فى مهد جعجعة الاخوان بمصر فمنها انطلقت ومنها انتهت بوضع مرشدها البيطرى بديع وعدد من القطعان التابعة له

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