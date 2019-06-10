الدرسي يكشف عن مساع قطرية لإفشال وصول عشماوي إلى مصر

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، حقيقة محاولات إفشال عمليات وصول الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال الدرسي في تصريحات لصحيفة الاتحاد، “إن محاولة إفشال وصول هشام عشماوي إلى مصر أمر حقيقي ووارد لتخوف الدوحة من کمية الأسرار المخزية التي سيدلي بها”، مشيرا إلى أن تنظيم المرابطين الإرهابي الذي يقوده عشماوي انشق عن تنظيم القاعدة وتحصل على تمويل كبير وضخم من دولة قطر التي لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.

كما قال الدرسي، “إنه لم يعد هناك شك لدى المراقبين في المنطقة بالصلات القوية بين الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة في المنطقة ودولة قطر التي تضخ ملايين الدولارات لدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة“، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن السلطات المصرية تسلمت من الجيش الليبي في 29 مايو الماضي، الإرهابيّ البارز هشام عشماوي المدان بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، بعد نقله في طائرة عسكرية.

وكان الجيش الليبي ألقى القبض على عشماوي في 8 أكتوبر من عام 2018، خلال عمليّة أمنية في مدينة درنة – شمال شرق ليبيا وكان يخضع للتحقيق بمعرفة الجيش الليبي منذ القبض عليه.

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