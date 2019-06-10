الآغا يكشف حقيقة لقاء معيتيق مع محافظ المركزي بطرابلس

انتقد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، اللقاء الذي جمع بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

وقال الآغا، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلقا على الخبر، “أجمل مافي الخبر هو بحث سبل رفع المعاناة عن المواطن، ولكن في حقيقة الأمر هو تسليم فواتير مستحقة ما ترتبت عليه زيارة امعيتيق للولايات المتحدة الأمريكية لشركات إعلامية وخدمية وشخصيات أمريكية من أصول عربية لتكوين رأي عام مؤثر وداعم لحكومة الوفاق، والمبلغ المراد تحويله 96 مليون دولار حسب ماورد إلينا وننتظر في صور الفواتير”.

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