بعد هروبه من العدالة .. قوات الأمن ببنغازي تلقي القبض على مروج للمخدرات  

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص بحوزته كمية من المواد المخدرة ومطلوب وصادر ضده حكم ثلاث سنوات سجن .

وأوضح مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، نقيب أحمد ضوء المسماري، أن معلومة مؤكدة وردت لقسم التحريات العامة مفادها بأن المدعو “ن.ب” يقوم ببيع المواد المخدرة بمنطقة الكيش بالفترة المسائية .

المسماري قال إنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين وتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد 34 قطعة من المواد المخدرة نوع حشيش .

وأشار إلى أنه بعد التحقيق والاستدلال معه اعترف بأنه محكوم عليه بثلاث سنوات غيابي، وتم وضعه بالحجز واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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