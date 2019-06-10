مستشفى مزدة ينهض من وسط الفوضى

بعد أن كان مكانا تعمه الفوضى بسبب الإهمال يعود مستشفى مزدة العام إلى العمل بفضل جهود كادره الطبي الذي بقي يواجه صعوبات كبيرة أبرزها إهمال الدولة التي لم تقدم له أبسط المقومات، مع أن المستشفى يعتبر شريانا رئيسا لمنطقة ذات كثافة سكانية عالية.

وكان مستشفى مزدة العام في السابق يؤمن الرعاية الصحية لأكثر من 9 مناطق محيطة، إضافة إلى أنه يقع على طريق رئيسي ويستقبل عشرات المصابين جراء حوادث المرور.

وبعد أن ظل لـ8 سنوات مرتعا للتشكيلات المسلحة عمل طاقمه الطبي على بث الروح فيه إلا أنه ما يزال خارج ميزانيات وزارة الصحة التي لم تمده حتى بالدواء.

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