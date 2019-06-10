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مستشفى مزدة ينهض من وسط الفوضى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن كان مكانا تعمه الفوضى بسبب الإهمال يعود مستشفى مزدة العام إلى العمل بفضل جهود كادره الطبي الذي بقي يواجه صعوبات كبيرة أبرزها إهمال الدولة التي لم تقدم له أبسط المقومات، مع أن المستشفى يعتبر شريانا رئيسا لمنطقة ذات كثافة سكانية عالية.

وكان مستشفى مزدة العام في السابق يؤمن الرعاية الصحية لأكثر من 9 مناطق محيطة، إضافة إلى أنه يقع على طريق رئيسي ويستقبل عشرات المصابين جراء حوادث المرور.

وبعد أن ظل لـ8 سنوات مرتعا للتشكيلات المسلحة عمل طاقمه الطبي على بث الروح فيه إلا أنه ما يزال خارج ميزانيات وزارة الصحة التي لم تمده حتى بالدواء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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