شباب درنة.. إقبال على الحياة والعمل التطوعي

نفذت حملة “شباب عطاء بناة المستقبل” مبادرة لتنظيف شوارع المدينة وطلاء أرصفتها، بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين، في إصرار منهم على تثبيت الطابع المدني للمدينة.

وقامت الحملة بمشاركة شباب الأحياء بتنفيذ أهداف المبادرة، فيما ثمن هذه المجهودات آخرون يشاهدون أقرانهم يقومون بهذا المجهود، ويدفعهم للاحتذاء بهم.

يشار إلى أن هذه الحملة قامت في الآونة الأخيرة بتوزيع ملابس العيد على الأطفال مجانا.

هو عمل مدني يعكس وعيا كبيرا، ويزيد من انتشار المبادرات التطوعية بين الشباب، ويبعد عن الشباب شبح الإرهاب والتطرف الذي حاصرهم لسنوات.

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