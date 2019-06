المتوسط:

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، “إن محاولة إفشال وصول هشام عشماوي إلى مصر أمر حقيقي ووارد لتخوف الدوحة من الأسرار المخزية التي سيدلي بها”.

وأضاف الدرسي، في تصريحات له أن تنظيم المرابطين الإرهابي الذي يقوده عشماوي انشق عن تنظيم القاعدة وتحصل على تمويل كبير وضخم من دولة قطر التي لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة.

وأكمل الدرسي، أن ” كافة الدول أدركت أن دولة قطر تضخ ملايين الدولارات لدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة”.

The post برلماني: قطر حاولت منع استلام مصر لـ”هشام عشماوي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية