“جلالة”: نعمل على نقل الأسر النازحة إلى أماكن بديلة عن المدارس

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، أن الوزارة اقترحت نقل العائلات النازحة بالمدارس إلى أماكن بديلة بسبب ظروف المعيشة الصعبة.

وأضاف جلالة، في تصريحات صحفية له، أن ” عملية النقل ستسغرق بعض الوقت نظرا لاحتياج هذه الأماكن للصيانة”.

وأكمل جلالة، أن الوزارة تنتظر الرد من الجهات المختصة حيال المقترح الذي تقدمت به لدفع قيمة مالية كبدل إيجار للنازحين لمدة 4 أشهر.

