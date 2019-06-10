القوات المسلحة تتقدم في محاور طرابلس وتسيطر على  3 مواقع عسكرية جديدة

طرابلس 10 يونيو 2019 (وال) – تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من السيطرة على 3 مواقع عسكرية جديدة كانت تحت سيطرة قوات الوفاق المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية في محور بضواحي العاصمة طرابلس .

وأفاد مصدر عسكري اليوم الإثنين أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير آليات عسكرية لمليشيات الوفاق، لافتًا إلى أن القوات تمكنت من التقدم في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة جنوب طرابلس .

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

ومن جهته، كشف آمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، عن بدء انسحاب قوات الوفاق والمليشيات التابعة لها من محاور القتال .

وأشار المنصوري في تصريحات صحفية إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية في مواقع متأخرة لعرقلة تقدم القوات المسلحة .

هذا وتتواصل الاشتباكات بين القوات المسلحة والجماعات المسلحة في مناطق متفرقة جنوب طرابلس، خاصة في محيط مطار طرابلس الدولي .

ومدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وجاء ذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك.

كما صوت المجلس لصالح تمديد تفويض الدول الأعضاء الخاص بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.

يشار إلى أنه في مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا التي شهدت ثورة ضد نظام القذافي، وتم تمديد القرار الخاص بحظر الأسلحة في يونيو عامي 2017 و2018. (وال – طرابلس) ع ع

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