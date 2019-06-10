بعد وارد معلومات بتحرك عصابات الجضران نحوها .. المنصوري منطقة الهلال النفطي تحت السيطرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني اللواء فوزي المنصوري، أن الأوضاع في منطقة خليج سرت النفطي مستقرة، واصفاً إياهًا بــ”الممتازة” .

المنصوري أضاف في تصريحات صحفية أن القوات التي كلفها القائد العام حفتر، بالتوجه لمنطقة خليج سرت النفطي، تركز مهامها على تأمين وحماية المنطقة من أي هجوم إرهابي متوقع .

وتابع، أنه تواتر في الفترة الأخيرة الأنباء عن استعدادات العصابات التابعة للإرهابي المدعو إبراهيم الجضران والجماعات الإرهابية، للهجوم على المنطقة التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي، لافتًا إلى أن محاور القتال في طرابلس شهدت عدة تقدمات، اليوم الإثنين، خاصة في محور خلة الفرجان.

وتشمل منطقة خليج سرت النفطي عدة موانئ إستراتيجية مثل “السدرة والزويتينة ورأس لانوف والبريقة”، وشن المدعو الجضران، عدة هجمات تخريبية على المنطقة، كان آخرها في يونيو 2018م، إلا أن قوات الجيش تمكنت من طرده وعصاباته من المنطقة في غضون نحو أسبوع.

وفي سبتمبر الماضي، أدرج مجلس الأمن الدولي اسم الجضران على قائمة العقوبات الدولية، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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