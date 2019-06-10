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الجيش يكشف عن دفعة جديدة من المتهمين بقضايا جنائية وإرهابية والمشاركين في معارك طرابلس – فيديو

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أصدرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم، تسجيلًا مصورًا “فيديو” قيام متهمون في قضايا جنائية وإرهابية بالقتال ضد الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وقالت شعبة “الإعلام الحربي” الليبي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: في الجزء الخامس من إصدار “كشف اللِثام عن حقيقة حشد اللِئام” نرصد لكم ثلاثة من العناصر التي تشارك في القتال ضد القوات المسلحة متهمين في قضايا اغتصاب وخطف وابتزاز وتهريب عدد من الإرهابيين من داخل سجون طرابلس لهذا جاءت القوات المسلحة العربية الليبية إلى طرابلس لخلاص المواطن من أمثال هؤلاء المجرمين والإرهابيين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • حكومة الوفاق الوطني حكومة المليشيات ، حكومة الإخوان ، حكومة المتطرفين ، حكومة المرتزقة ، حكومة الدواعش ، حكومة الجهلة المغرر بهم ، حكومة غير شرعية ..
    انتهى

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