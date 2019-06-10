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قادة الوفاق في تونس.. وجويلي يظهر في المستشفى.. والجيش الوطني يأسر قائد ميداني من ثوار طرابلس – صور

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لأول مرة.. يترك قادة ميدانيون ساحة القتال ويظهرون في دولة مجاورة بحجة زيارة الجرحى من المصابين في العمليات العسكرية، هذا ما حدث من القيادي أسامة جويلي، آمر قوات “المنطقة الغربية”، وعماد الطرابلسي قائد كتائب “الدعم المركزي”، التابعين لحكومة الوفاق في طرابلس واللذين ظهرا في دولة تونس مع الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات التونسية.

ويفسر المراقبون ظهور هذين القائدين الميدانيين التابعين لحكومة الوفاق في طرابلس بأنه هروب “مستتر” من ساحة العركة خاصة مع قرب شن الجيش الوطني لهجوم واسع على مدينة طرابلس، وبعد فشل كل محاولات خطط الهجوم المضاد من الوفاق في اكثر من محور لإجبار الجيش الوطني الليبي على التراجع من مواقعة على تخوم مدنية طرابلس.

وفي سياق ذي صلة تمكن الجيش الوطني الليبي من القبض عصام دياب القيادي في كتائب ثوار طرابلس والملقب بـ”العطعوط” بمحور عين زارة.

وكان “العطعوط” يسيطر على “مصرف الجمهورية” فرع سوق الجمعة واعتدى على سيدة مسنة وصاحبة مقولة “هدا اللي ما عنده تريس”.

وفي سياق آخر قام قوات الوفاق باستخدام الحاويات والسواتر الترابية لإغلاق “سيمافرو” الكريمية.

المصدر/ روز.اليوسف

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وقع العطعوط فى المصيدة الحمد لله على هذا الصيد الثمين ننتظر المزيد من العطاعيط والمصاريط لتتحرر البلاد منهم جايين لكم يامصاريت فى اوكاركم جهزوا المكبكة لحم الخرفان متوفر عندنا

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