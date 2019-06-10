اللواء المنصوري : الأوضاع في منطقة خليج سرت النفطي مستقرة

طرابلس 10 يونيو 2019 (وال) – أعلن آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء فوزي المنصوري، أن الأوضاع في منطقة خليج سرت النفطي مستقرة.

المنصوري أضاف في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة التي كلفها القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر، بالتوجه لمنطقة خليج سرت النفطي، تركز مهامها على تأمين وحماية المنطقة من أي هجوم إرهابي متوقع .

وتابع، أنه تواتر في الفترة الأخيرة الأنباء عن استعدادات العصابات التابعة للإرهابي المدعو إبراهيم الجضران والجماعات الإرهابية، للهجوم على المنطقة التي تضم نحو 60% من احتياطي النفط الليبي، لافتًا إلى أن محاور القتال في طرابلس شهدت عدة تقدمات، اليوم الإثنين، خاصة في محور خلة الفرجان.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت قوات الصاعقة بمهام تأمين منطقة الهلال النفطي .

وقال آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، في تصريحات صحفية إن قواته كلفت صحبة وحدات أخرى من القوات المسلحة بالتمركز في منطقة الهلال النفطي وتسير دوريات تأمين بين مدينة إجدابيا ومدخل سرت الشرقي.

بوخمادة أشار إلى أن تكليف القيادة جاء للتصدي لأي هجوم محتمل على الحقول النفطية من التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والمجموعات الخارجة عن القانون، بالإضافة إلى تسيير دوريات صحراوية بشكل مستمر.

وتشمل منطقة خليج سرت النفطي عدة موانئ إستراتيجية مثل “السدرة والزويتينة ورأس لانوف والبريقة”، وشن المدعو الإرهابي الجضران، عدة هجمات تخريبية على المنطقة، كان آخرها في يونيو 2018م، إلا أن قوات الجيش تمكنت من طرده وعصاباته من المنطقة في غضون نحو أسبوع.

وفي سبتمبر الماضي، أدرج مجلس الأمن الدولي اسم الجضران على قائمة العقوبات الدولية، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. (وال – طرابلس) ع ع

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