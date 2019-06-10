إيلي أبوعون:الجيش الوطني جزء أساسي من العملية السياسية

خاص|218

قال مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام الدكتور إيلي أبوعون في حديث لبرنامج(US-L)- الذي يبث الليلة على 218 نيوز – إن هناك فئة كبيرة من الشباب في ليبيا انخرطوا في منظمات عديدة لتوفير مساحة غير عنفية في ليبيا إضافة إلى تراجع عدد من المنخرطين في القتال عن هدفهم بعد أن كان لهم دور أساسي في القتال

وأضاف أبوعون أنه من غير الجائز تصميم عملية سياسية تستثني فيها الأطراف الأساسية في ليبيا والتي من ضمنها الجيش الوطني وإلا فإن الأمر سيكون عبارة عن مضيعة للوقت بحسب وصفه .

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