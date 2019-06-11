جلسة نواب طرابلس تبحث إلغاء عدد من القوانين بينها منصب “القائد العام للجيش”

قال عضو مجلس النواب الليبي المنعقد في طرابلس سعد الجازوي، إن المجلس ناقش في جلسته اليوم الإثنين، كيفية إلغاء أو إبطال عدد من القوانين، وفِي مقدمتها قانون استحداث منصب القائد العام للجيش الليبي.

وأشار الجازوي في صفحته على موقع الفيس بوك، إلى أن المجلس بحث نشاط لجنة التواصل الخارجي بالمجلس، بشأن كسب الشرعية وإيصال وجهة نظر المجلس للدول الفاعلة والمؤثرة في الملف الليبي.

وأضاف عضو المجلس أن عددا من أعضاء النواب زار دولة فرنسا، والتقوا بمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية ومجلس النواب الفرنسي، إضافة إلى توجه عدد آخر من النواب إلى المملكة المتحدة، وتواصلات البعض مع دول أخرى.

وأوضح الجازوي أن لجنة مراجعة القرارات السابقة واللائحة، أنهت جزءا من المهمة المتعلقة باللائحة الداخلية، مضيفا أنها بصدد عرض القوانين التى تحتاج تعديلا للتداول والإقرار.

وأكد عضو النواب أن لجنة ديوان البرلمان ناقشت اعتماد آلية لقبول السير الذاتية للترشح للديوان، إضافة إلى آلية للفرز وآلية للقبول، وعدد العاملين بالديوان ليعرض أمام مجلس النواب لاختيار الأصلح، حسب قوله.

ولفت الجازوي إلى أن المجلس قرر التواصل مع الحكومة للوقوف على ما يتم من خطوات، لعلاج أزمة مدينة غات، التي تعرضت للفيضانات خلال الأيام الماضية.