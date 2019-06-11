غات..تشكيل فريق طبي لتقييم الوضع الصحي

شكلت لجنة أزمة وصحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فريقاً طبياً مختصاً لتقييم الوضع الصحي في مدينة غات وماجاورها التي تشهد سيولاً جارفة باتت تنذر بوقوع أزمة صحية مع غزارة مياه السيول وارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الصفحة الرسمية للمركز أن اجتماعاً بالخصوص عقدته اللجنة بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس .

وقال مدير إدارة الإعلام الصحي بالمركز الدكتور محمد الجازوي إن الفريق الطبي المُشكَّل سيصل إلى مدينة غات مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن تم التنسيق مع الخطوط الجوية الأفريقية على تسيير رحلات خاصة بعناصر فريق المركز الوطني إلى هناك وسيعمل الفريق كخطوة أولى على تقييم الوضع الصحي في غات التي اجتاحتها مياه السيول وغمرت 70 في المائة منها.

سيعمل الفريق أيضاً على مساندة الفرق الطبية العاملة على تقديم الخدمات الصحية للأسر النازحة ومكافحة الأمراض في أماكن تجمع النازحين كاختصاص أصيل للمركز في الجانب الوقائي.

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