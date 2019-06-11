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صرمان .. حفل معايدة لرجال الأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت مديرية الأمن في مدينة صرمان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير المديرية وآمر المنطقة العسكرية الزاوية وعدد من مديري الأجهزة الأمنية والضبطية في صرمان.

كما حضر الاحتفالية عدد من الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى المنطقة الغربية وألقيت العديد من الكلمات بهذه المناسبة.

وأثنى مدير مديرية الأمن صرمان في الحفل على الأجهزة الأمنية والخدمية العاملة في مدينة صرمان التي لاتدخر جهداً وتتفانى في أداء الواجبات المناطة بها خدمة للوطن والمواطن ، كما أكد على التسامح والتصالح ونبذ العنف ونسيان الخلافات من أجل الوطن .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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