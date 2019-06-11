صرمان .. حفل معايدة لرجال الأمن

نظمت مديرية الأمن في مدينة صرمان حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور مدير المديرية وآمر المنطقة العسكرية الزاوية وعدد من مديري الأجهزة الأمنية والضبطية في صرمان.

كما حضر الاحتفالية عدد من الحكماء والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني على مستوى المنطقة الغربية وألقيت العديد من الكلمات بهذه المناسبة.

وأثنى مدير مديرية الأمن صرمان في الحفل على الأجهزة الأمنية والخدمية العاملة في مدينة صرمان التي لاتدخر جهداً وتتفانى في أداء الواجبات المناطة بها خدمة للوطن والمواطن ، كما أكد على التسامح والتصالح ونبذ العنف ونسيان الخلافات من أجل الوطن .

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