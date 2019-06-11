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توجيهات بتسهيل دراسة وامتحانات طلبة نازحين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني التابعة لوزارة تعليم الوفاق عادل زنداح تعليمات جديدة لكافة الدوائر والمؤسسات التعليمية التابعة للهيئة.

وأشار بيان صحفي صادر عن الهيئة إلى أن التعليمات التي تم توجيهها لعمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد التقنية العليا ومكاتب المعاهد الفنية المتوسطة تضمنت مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا وتقدير ظروف الأسر النازحة من خلال تمكين الطلبة من الانتظام في الدراسة وإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018 – 2019.

وأضاف البيان أن التعليمات احتوت على توجيهات باستقبال هؤلاء الطلبة لمواصلة دراستهم وخضوعهم للامتحانات وفقا لتخصصاتهم من خلال التنسيق مع الإدارات التابعين لها بهدف حلحلة أي إشكاليات بالخصوص.

ووفقا للبيان فقد شدد زنداح على وجوب قيام عمداء الكليات التقنية ومديري المعاهد التقنية العليا ومديري مكاتب المعاهد الفنية المتوسطة ببذل الجهود القصوى بهدف تمكين جميع الطلبة النازحين من مواصلة دراستهم وإجراء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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