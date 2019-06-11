سلامة يبحث مع سيالة الأوضاع في ليبيا

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء بحث نتائج قمة مكة المكرمة وتداعيات الوضع الدولي على الأزمة الليبية.

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