أعيان وأئمة سبها يدعمون الجيش والشرطة لفرض الأمن في المدينة

أعلن مواطنو وأعيان وأئمة بلدية سبها وأعضاء منظمات المجتمع المدني دعمهم جهود قوات الجيش والشرطة المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بفرض الأمن في مدينة سبها بعد تزايد أعمال السرقة والسطو المسلح والجريمة المنظمة في الفترة الماضية.

وزار عدد من المواطنين وأصحاب المحال وأعيان سبها، مقر مديرية أمن سبها وعقدوا اجتماعًا مع قادة الكتيبة 116 بعد تكليفها من قبل القيادة العامة للحيش بتأمين المدينة ومديرية الأمن بحضور ضابط مديرية أمن سبها والأجهزة الأمنية وعميد بلدية سبها.

واتفق المجتمعون على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ودعم الجيش والشرطة اجتماعيًا في محاولة للقضاء على الجريمة وبسط الأمن في مدينة سبها.

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