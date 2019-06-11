بعد ساعات من قرار مجلس الامن: مصدر عسكري.. شحنة مدرعات تركية جديدة تصل إلى مصراتة

أكد مصدر عسكري بارز أن شحنة جديدة من المدرعات التركية للقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وصلت إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا.

وقال المسؤول العسكري الليبي – الذي رفض الإفصاح عن هويته – بحسب تصريحات صحفية لجريدة الاتحاد الاماراتية: إن الدعم التركي لقوات حكومة الوفاق الوطني مستمر، لافتاً إلى وصول شحنة جديدة من المدرعات التركية والذخائر والأسلحة إلى مدينة مصراتة عبر البحر، وسط تكتم إعلامي شديد لعدم إثارة الرأي العام العالمي ضد أنقرة التي تدعم حكومة الوفاق بالسلاح رغم فرض حظر تسليح على ليبيا.

كانت تركيا قد أرسلت 40 مدرعة من طراز «كيربي» إلى قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس منذ أسابيع، فضلاً عن إرسال عدد من الفنيين الأتراك لتدريب عناصر قوات حكومة الوفاق على كيفية استخدام المدرعات.

وجاء وصول المدرعات التركية إلى مصراتة بعد ساعات من تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في ليبيا وتمديد قرار تفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا.

وفي منتصف مايو الماضي، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، مشيراً إلى أن منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي، واستعادة الاستقرار في الأراضي الليبية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي