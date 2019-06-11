الخرطوش: هدوء حذر في محاور طرابلس وتحشيدات عسكرية للوفاق للهجوم على تمركزات الجيش

أكد المنذر الخرطوش مسؤول المركز الاعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني الليبي أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت هدوءًا حذراً أمس وسط تحشيدات عسكرية لقوات حكومة الوفاق الوطني لشن هجوم على تمركزات الجيش الليبي.

وقال الخرطوش، في تصريحات صحفية لـ”جريدة الاتحاد الاماراتية” إن محاور القتال في طرابلس شهدت هدوءاً حذراً بعد سيطرة قوات الجيش الليبي على كوبري السواني في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى استعداد قوات الجيش وتحديدا القوات البرية والجوية لصد أي هجوم تقوم به قوات حكومة الوفاق.

وأشار الخرطوش إلى شن سلاح الجو الليبي لغارات جوية على تمركزات قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

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